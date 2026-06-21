Alternative al paywall

domenica 21 Giugno 2026
Un nuovo giornale online basato a Los Angeles, e dedicato a inchieste e reportage, The Newsground, propone ai suoi lettori di abbonarsi per leggerlo senza pubblicità pagando 5 dollari al mese, o di dare un contributo libero, oppure di comprare un pacco di caffè per 25 dollari, di cui 12 andranno a sostenere il giornale. Il suo creatore dice di odiare i paywall.
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