“Allora Fede” resterà un monito

L’account di Sky tg24 su TikTok ha pubblicato, e poi cancellato, un post in cui per errore l’autore aveva incollato il testo di un messaggio interno destinato probabilmente a chi avrebbe preso il suo posto in un turno successivo. Prima che venisse rimosso, il testo ha mostrato dinamiche e considerazioni del tutto umane – a partire dalla svista stessa – nel lavoro dei social media editor.

“Allora Fede, c’è un po’ troppo Vannacci nel nostro feed, ma alle 4 ho messo una card dato che è sociabile e il sito ci ha fatto un pezzo a parte…. vedi tu se la vuoi cassare… poi su Vannacci ben distante, alle 8 ho messo l’insider che ci ha mandato Ludo… Di fluid ora ti piazzo il gatto turco e di quello che doveva arrivare è arrivato tutto. Della Svizzera non ho messo nulla perchè casomai avrà senso mettere il risultato del referendum.. è arrivata una mail di Valentina della quale non ho colto il senso… Per il resto GARLASCO è TUTTO PIAZZATO da non spostare nè cambiare ordine, HEALTH è messo, CROWE è MESSO, mi pare che non ci siano altre sole che girano” .