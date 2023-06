Alla vecchia maniera

A-Hed è una storica rubrica del Wall Street Journal che racconta singolari e curiose storie con implicazioni relative a piccole economie, in un punto a metà tra le storie uniche o quasi e i “fenomeni” più estesi. Mercoledì è riuscita a trovare alcune persone che tuttora ritagliano articoli di giornale, e li mandano per posta a parenti o conoscenti per condividerli.