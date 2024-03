Agitazione

I giornalisti dell’agenzia AGI hanno scioperato per due giorni – giovedì e venerdì – per protesta contro le insoddisfacenti risposte della proprietà (ovvero l’azienda petrolifera ed energetica ENI) a proposito delle notizie pubblicate domenica scorsa sul Fatto su una possibile vendita di AGI alla società che già possiede i quotidiani Libero, Tempo e Giornale.

«L’Assemblea ha ringraziato il Cdr per il grande impegno profuso e per l’ottimo lavoro fatto nel mettere in campo le iniziative di protesta che stanno avendo una grande eco. In attesa che il Cdr incontri l’azienda e la direzione l’Assemblea all’unanimità conferma lo stato di agitazione a cui, dalla mezzanotte di oggi, si aggiungerà il ritiro delle firme dal notiziario e dal sito».