Affari tuoi

Il Wall Street Journal, uno dei più importanti quotidiani del mondo e uno dei quattro quotidiani “nazionali” statunitensi (insieme a New York Times, Washington Post, USA Today) ha fatto un grande investimento economico in una nuova campagna pubblicitaria per attirare lettori nuovi e spiegare, soprattutto a quelli più giovani, che il giornale non è solo l’immagine di testata finanziaria più familiare all’esterno. L’età media dei 4,2 milioni di abbonati (3,7 milioni alle edizioni digitali), ha spiegato il responsabile del “brand marketing”, è di 59 anni: «Il nostro nome, Wall Street Journal, è una delle nostre maggiori forze ma anche una delle nostre maggiori debolezze. C’è un genere di pubblico che lo sente e dice “A me Wall Street non interessa: perché dovrei leggervi?”». L’idea è di far capire che i temi dei successi professionali e della realizzazione delle ambizioni personali riguardano tutti, e non solo chi lavora nei settori finanziari. “Sono affari tuoi” dice la campagna, citando una serie di esempi e argomenti dell’attualità, e posizionando i messaggi in contesti in sintonia con quegli argomenti.