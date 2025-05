Advertorial

Domenica scorsa avevamo segnalato come un incidente per disattenzione quella che sembrava un’associazione fuori luogo e controproducente tra una pubblicità e una notizia drammatica (nel dettaglio: una pubblicità intorno a delle esplosioni e le pagine su bombardamenti e missili). Ma considerato che la stessa cosa si è ripetuta e su più quotidiani anche questa settimana, è invece probabile che l’inserzionista e i giornali in questione non lo ritengano un problema (sabato poi l’associazione tra le immagini ha preso toni più leggeri).

(a margine, l’inserzionista ha anche ottenuto un articolo su altri suoi prodotti)