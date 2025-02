Adulti e bambini

Abbiamo raccontato in passato di come sia più evidente e conosciuta nei giornali americani – rispetto a quelli italiani – la differenza tra due ruoli che qui chiamiamo con lo stesso nome, quello di “giornalisti”. Nelle redazioni statunitensi li chiamano invece editors e reporters (o semplicemente writers), sancendo che fanno due cose diverse: per sintetizzare, i primi lavorano in redazione alla progettazione del giornale, prendono le decisioni, intervengono sugli articoli, confezionano il risultato finale; i secondi fanno il lavoro di produzione degli articoli stessi, la raccolta di informazioni e la scrittura. Firmano gli articoli, diventano più famosi.

Il primo dei due ruoli è stato celebrato la settimana scorsa in un istruttivo articolo del New Yorker – illustre settimanale che sta festeggiando i suoi cent’anni – su quello che fanno gli editor, e sul loro paziente rapporto coi reporter.