Accordi strategici

Tra le molte sovrapposizioni di contenuti giornalistici e pubblicitari sui maggiori quotidiani italiani, quelle che riguardano le grandi banche sono assai frequenti: perché le grandi banche comprano molta pubblicità sui giornali, e perché le banche sono spesso creditrici e in relazioni con i giornali stessi. E anche perché le pagine dell’Economia consentono di presentare la pubblicazione di comunicazioni evidentemente richieste ai giornali dagli uffici stampa delle banche, facendole percepire come notizie di economia (a un comunicato stampa su un’offerta di una catena di alberghi è più difficile trovare uno spazio, anche se non impossibile). È per questo che le coincidenze che a volte citiamo su Charlie per mostrare la dipendenza delle redazioni dagli inserzionisti pubblicitari riguardano spesso le banche.

Giovedì il Corriere della Sera ospitava nello stesso giorno una pagina pubblicitaria della banca Unicredit e un breve articolo su un’iniziativa della stessa banca, così descritta: “I patrimoni delle famiglie imprenditoriali crescono e Unicredit si attrezza per trovare loro rendimenti interessanti investendo nelle medie aziende. La banca guidata dal ceo Andrea Orcel ha firmato un accordo strategico con QuantICO, piattaforma che fa capo al presidente Paolo Langè, al ceo

Antonio Da Ros e ad Angelo Busani che investe in club nelle aziende per sostenerne la crescita. Saranno coinvolti i family office e le principali famiglie imprenditoriali italiane clienti di UniCredit con l’obiettivo di investire in 10-12 operazioni in un arco di 4-5 anni, con un equity ticket tra i 30 e gli 80 milioni per operazione”.

Sempre nelle pagine dell’Economia del Corriere della Sera, martedì erano affiancati un articolo assai celebrativo dei nuovi “BTP Più” emessi dal ministero dell’Economia, e un’inserzione pubblicitaria a favore dei BTP Più, acquistata dal ministero stesso. Altri articoli assai positivi sull’iniziativa sono stati pubblicati nei giorni seguenti.

Sabato nelle pagine della Moda il Corriere della Sera ha intervistato il CEO dell’azienda Loro Piana, che aveva acquistato diverse pagine pubblicitarie nei giorni precedenti.

Venerdì nella sezione della Cultura il Corriere della Sera ha celebrato con un’intervista al suo direttore generale il centenario dell’Enciclopedia Treccani, che poche pagine prima era promosso con una pagina a pagamento acquistata da Treccani.

Il sito Prima Comunicazione ha riferito nei giorni scorsi di un accordo tra editori di giornali e pubblicitari, a proposito del quale il presidente degli editori Andrea Riffeser “ha ribadito il ruolo centrale della stampa come unico mezzo che, al netto della pubblicità, offre contenuti interamente dedicati all’informazione”.