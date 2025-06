Abruzzesi in Abruzzo

Mentre restano tesi i rapporti tra la redazione e la proprietà al Tirreno di Livorno, il maggiore quotidiano tra quelli acquisiti in questi anni dall’azienda SAE, SAE stessa ha intanto annunciato la creazione di una nuova testata, questa volta online, dedicata all’informazione sull’Abruzzo, regione originaria del fondatore di SAE (che per un periodo era stato editore del Centro di Pescara) e di parte della sua dirigenza: si chiamerà Abruzzo Daily e sarà diretta da Angelo De Nicola – da poco in pensione dopo decenni all’edizione abruzzese del Messaggero – e Guido Paglia, “in gioventù tra i fondatori della formazione di estrema destra Avanguardia nazionale, poi giornalista del Resto del Carlino, la Nazione, il Giornale, di cui è stato vicedirettore, il Mattino, ex direttore relazioni esterne e rapporti istituzionali alla Rai dal 2002 al 2012″.