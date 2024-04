Abbonarsi o no

Il settore di ricerca e consulenza del Financial Times, “FT Strategies”, ha pubblicato un’analisi sulle abitudini di consumo e le preferenze di informazione italiane, “Navigating italian news”, creata interpellando lo scorso dicembre 2.043 persone con un interesse a essere informate. L’obiettivo principale dell’indagine era di capire la disponibilità dei lettori a spendere per dei contenuti giornalistici a pagamento: un dato generale è che questa disponibilità quasi sempre non prevede di pagare per più di un abbonamento. Altre informazioni sono nel documento che si può scaricare qui.