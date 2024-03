Abbonamenti e abbonamenti

Il Corriere della Sera ha comunicato – in un più ampio articolo sui risultati dell’azienda RCS a cui appartiene – di avere raggiunto i “615mila abbonamenti digitali”: considerato che per l’edizione digitale del quotidiano – stando ai dati ADS citati in questa newsletter – il giornale dichiara 88mila abbonamenti, dovrebbe significare che 527mila sono gli abbonati ai contenuti del sito.