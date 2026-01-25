Abbandonare la nave

domenica 25 Gennaio 2026
Una assai simbolica implicazione collaterale dell’operazione di vendita a Del Vecchio dei quotidiani del gruppo Monrif è che Andrea Riffeser Monti, il capo della federazione degli editori di giornali FIEG – ovvero il maggiore rappresentante degli interessi delle aziende giornalistiche italiane, attivo soprattutto nella frequente richiesta di contributi pubblici –, la propria azienda giornalistica ha deciso di venderla.
