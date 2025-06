A futura ingannevole memoria

Quando si tratta di calcio – e di “calciomercato” – molti giornali italiani trascurano le prudenze anche più elementari prima di dare per certe notizie che si dimostreranno false: e questa settimana è successo con la questione più rilevante di tutte, la sostituzione dell’allenatore della Nazionale. Ma quello che è interessante notare, per un discorso già fatto altre volte su Charlie, è che gli articoli che annunciavano Claudio Ranieri come nuovo allenatore della Nazionale rimangono online e a oggi non modificati. E anche in questo caso chiunque volesse in futuro aggiornarsi e fare ricerche sulla storia della Nazionale di calcio verrà a sapere che a un certo punto Ranieri ne divenne allenatore.

E invece no.