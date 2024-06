A cosa serve possedere un giornale

Il nuovo podcast di Ben Smith, fondatore e direttore del sito di news americano Semafor, ha intervistato Vivek Ramaswamy sul suo ingresso nella società che possiede i siti Buzzfeed e Huffington Post, tra le altre cose.

Ramaswamy ha 38 anni ed è figlio di due immigrati indiani. Ha avuto una carriera piuttosto brillante come manager e imprenditore soprattutto nel settore farmaceutico e delle biotecnologie. A partire dal 2022 è diventato famoso negli Stati Uniti come attivista “anti woke ”. È autore di un libro intitolato Woke, Inc. (si potrebbe tradurre come Woke Spa) in cui sostiene che le preoccupazioni ambientali, sociali e razziali siano un inutile ostacolo alla crescita economica e alla libertà d’impresa. All’inizio dell’anno aveva brevemente partecipato alle primarie Repubblicane per la presidenza, ritirandosi presto dopo avere ricevuto una discreta copertura mediatica per le sue dichiarazioni polemiche.

Meno di un mese fa Ramaswamy aveva annunciato di avere acquisito il 7,7% della società di Buzzfeed, e nei giorni successivi era intervenuto chiedendo riduzioni dei costi, nuovi progetti economici e spostamenti a destra dei contenuti. Nel podcast di Semafor ha spiegato di voler costringere il fondatore e maggiore azionista, Jonah Peretti, a cedergli il controllo della società sfruttando i grossi debiti della società stessa. Ben Smith – che conosce bene la storia di Buzzfeed e l’ha raccontata nel libro Traffic – ha poi spiegato gli obiettivi e le ingenuità di Ramaswamy, e le differenti priorità della politica e del business: dove la prima è disposta a sacrificare il secondo, quando ci sono risorse economiche sufficienti.