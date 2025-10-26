A che ora?

Il Manifesto pubblicherà da gennaio una rivista a fumetti in vendita con il quotidiano, che si chiamerà La fine del mondo. Un numero zero viene presentato in questi giorni alla fiera Lucca Comics e sarà già in vendita a dicembre. Sabato il Manifesto ha intervistato il suo creatore, il fumettista che si firma Maicol & Mirco.

“La trovate col numero zero in anteprima assoluta a Lucca Comics & Games 2025, dal 29 ottobre al 2 novembre, Abbiamo uno stand al Padiglione Napoleone (STAND NAP109), dove avremo in dedica Bruno Bozzetto, Dottor Pira, Gipi, Maicol & Mirco, Zerocalcare, Zuzu e addirittura Shintaro Kago (anche lui autore fisso della rivista). Ci sarà anche un panel all’Auditorium San Romano il 31 ottobre alle 9:30 di mattina, dove racconteremo la rivista a tutti.

Poi La fine del mondo scomparirà per tornare in edicola a dicembre sempre con lo zero, per trasformarsi in un mensile col numero 1 a gennaio 2026.

Ah. Abbiamo iniziato col numero 0 perché è un numero che fa fico, ma sarà un vero numero completo, non un albetto striminzito. Quindi abbuffatevi da subito!”