A cena a festeggiare

Un dettaglio assai rappresentativo di un approccio alle trattative non esattamente professionale e rassicurante da parte di SAE è arrivato mercoledì da un post su Instagram di Melania Rizzoli, vedova dell’editore Angelo Rizzoli, ex deputata di Forza Italia e membro del consiglio di amministrazione del Giornale, quotidiano di proprietà del deputato leghista Antonio Angelucci (nel post precedente Rizzoli si era mostrata a pranzo col direttore del Giornale Tommaso Cerno). Con trattative e valutazioni ancora del tutto in corso Rizzoli ha pubblicato una propria foto assieme a un sorridente Leonardis raccontando di una festosa cena tra amici in un elegante ristorante milanese per celebrare l’acquisizione della Stampa – ancora da avvenire – da parte del suo amico Alberto Leonardis (che in un altro post ha indicato come “presidente della Stampa“).

“Ieri sera cena con brindisi in onore di ALBERTO LEONARDIS

Presidente e Ad di SAE che in giornata ha concluso l’acquisizione de LA STAMPA, lo storico quotidiano appartenuto alla famiglia Agnelli, e da ieri passato al Gruppo SAE, già proprietario di testate locali come Il Tirreno e La Nuova Sardegna .

La trattativa esclusiva dell’acquisto portata avanti da un editore di mestiere include gli asset collegati e le rotative ed aggiunge una prospettiva a lungo termine di un progetto industriale solido […]

Grazie all’editore #AlbertoLeonardis per l’operazione e per aver condiviso l’evento con i 12 amici presenti alla cena.

Buon lavoro e lunga vita ai quotidiani!

L’Editoria è nel Dna della Storia Italiana ed un vanto del settore industriale e culturale nazionale.

Grazie ad Arturo Artom per l’organizzazione dell’evento al ristorante VOCE di piazza della Scala a Milano”.