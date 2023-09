A Berlino

Holger Friedrich è un imprenditore berlinese 56enne che ha fatto fortune con startup e società di consulenza tecnologiche. Nel 2019 ha comprato l’azienda editoriale Berliner Verlag, che possiede il quotidiano Berliner Zeitung, fondato nel 1945 e che è il secondo quotidiano di Berlino dopo il Tagesspiegel: è letto soprattutto dagli ex cittadini dell’Est, dove veniva pubblicato fino al 1989 (ma con numeri molto distanti dai maggiori quotidiani nazionali). Per i lettori di Charlie, Friedrich era l’editore concorrente a cui l’ex direttore del quotidiano Bild Julian Reichelt aveva cercato – secondo le accuse della sua ex azienda Axel Springer – di passare informazioni riservate su Axel Springer (nel frattempo questa settimana si sono accordati su quella causa). A partire dalla scelta di Friedrich di informarne il CEO di Axel Springer e di non proteggere la sua fonte, il Financial Times ha dedicato un ritratto a Friedrich e alle sue idee e scelte assai discusse e poco convenzionali (molto critiche su giornali e giornalisti, per esempio).