14 miliardi di dollari

Un gruppo di studiosi universitari statunitensi ha pubblicato uno studio che quantificherebbe il presunto debito che Google e Facebook avrebbero con i giornali americani per via dei guadagni delle due piattaforme che si debbono al loro uso dei contenuti dei giornali. L’obiettivo dello studio, spiegano, non è tanto definire delle cifre esatte – tra i 10 e i 12 miliardi di dollari annui per Google, 1,9 miliardi di dollari per Facebook – ma definire dei parametri in base a cui fare questi calcoli anche in altri mercati mondiali. La conclusione collaterale è che tutto il settore giornalistico è molto danneggiato dalla sua incapacità di trattare in maniera compatta – come è avvenuto nei mesi scorsi in quello dello spettacolo -, lasciando che siano solo le aziende maggiori a concludere accordi segreti con Google e Facebook di maggior valore, e che le piattaforme governino le trattative.