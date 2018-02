Un aereo di linea è precipitato vicino a Mosca

Un aereo di linea russo è precipitato vicino a Mosca, in Russia. Secondo le prime informazioni sono morte tutte le 71 persone a bordo. L’aereo era un Antonov An-148 della compagnia aerea Saratov Avia (nota in inglese come Saratov Airlines), ed era diretto alla città russa di Orsk, circa 1.500 chilometri a sud-est di Mosca. L’aereo era partito dall’aeroporto di Mosca-Domodedovo. Le cause dell’incidente non sono ancora note. È precipitato vicino ad Argunovo, a circa 80 chilometri da Mosca. Il codice del volo era 6W703. Secondo l’agenzia di stampa russa Interfax c’erano a bordo 65 passeggeri e sei membri dell’equipaggio.

BREAKING First footage of Saratov Airlines An-148 crash site near village of Argunovo https://t.co/My6L8Frcsy pic.twitter.com/EKhoSdD9Tu — AIRLIVE (@airlivenet) February 11, 2018

L’aereo è precipitato 10 minuti dopo la partenza. Secondo Interfax, il ministero dei Trasporti russi ha detto che tra le cause potrebbero esserci il maltempo o un errore del pilota. TASS, l’agenzia di stampa ufficiale russa, ha scritto che secondo una fonte «sono stati trovati i detriti e non ci sono sopravvissuti».