La grande crescita di vendite del Mein Kampf su Amazon

Nelle ultime ore le vendite di una particolare edizione del Mein Kampf – il libro di Adolf Hitler che espone i fondamenti dell’ideologia nazista – sono cresciute del 1.037 per cento su Amazon.it e il libro è arrivato ad essere 24esimo nella classifica dei libri più venduti in assoluto, recuperando più di 200 posizioni.

Amazon non fornisce dati più precisi sui libri venduti e non si sa a che numero di copie vendute corrisponda questa crescita di vendite. Al Post Amazon ha comunque spiegato che queste classifiche di vendita sono “dinamiche” e cambiano molto rapidamente. La classifica dei libri più venduti delle ultime 24 ore, per esempio, si aggiorna di ora in ora: il picco di vendite di oggi è probabilmente da collegare al fatto che in casa di Luca Traini, il 28enne neofascista responsabile dell’attentato di sabato 3 febbraio a Macerata, è stata trovata una copia del Mein Kampf, una notizia a cui i giornali hanno dato molto spazio tra ieri e oggi.

L’edizione del Mein Kampf che sta vendendo di più su Amazon in queste ore è quella pubblicata da Panda Edizioni, una casa editrice di Castelfranco Veneto che esiste dal 1978 e non è specializzata in saggi politici. Il titolare di Panda Edizioni, Andre Tralli, ha detto al Post che la loro edizione del Mein Kampf è uscita dopo che nel gennaio 2016 sono scaduti i diritti sul libro e che la sua casa editrice si era interrogata molto sull’opportunità di pubblicarlo. Da allora, ha detto Tralli, Mein Kampf è tra i 10 titoli più venduti del catalogo di Panda Edizioni.

Per provare a dare un contesto alla crescita di vendite osservata su Amazon.it, abbiamo chiesto al gruppo Feltrinelli se avesse riscontrato qualche particolare trend di vendite nelle librerie del gruppo in Italia. Feltrinelli ha spiegato di non aver notato nessuna particolare crescita nelle vendite del Mein Kampf – che in Italia è pubblicato in diverse edizioni – e ha spiegato al Post che nelle 120 librerie del gruppo in Italia al momento sono solo 50 le copie del libro presenti sugli scaffali: un’indicazione che il Mein Kampf non ha particolare successo tra i loro clienti.