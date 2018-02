Campionario di britannici contemporanei

Dal 2011 il fotografo Niall McDiarmid ha viaggiato in più di 200 città del Regno Unito per scattare più di 2mila ritratti ai suoi abitanti. Le sue foto saranno esposte fino al 12 maggio a Bristol, alla fondazione di Martin Parr (uno dei fotografi contemporanei più famosi e apprezzati), e sono state raccolte nel libro Town to Town, pubblicato da RRB PhotoBooks.

McDiarmid ha iniziato a fotografare le persone che incontrava nelle strade vicino a dove vive, nella zona sud di Londra, per mostrare la diversità del suo quartiere e ha mantenuto e allargato questo approccio per tutto il progetto: «Il mio obiettivo è mostrare la Gran Bretagna come una società diversificata e multiculturale in un momento di grandi cambiamenti», spiega. Nei suoi ritratti c’è una grande attenzione ai colori, alla luce e agli sfondi, che sono spesso negozi, cartelloni pubblicitari o strade che radicano i soggetti nel loro contesto. Niall McDiarmid è un fotografo scozzese che vive e lavora a Londra ed è interessato soprattutto a lavori sulle persone e i paesaggi britannici.