George Weah ha giurato come nuovo presidente della Liberia

George Weah, ex calciatore del Milan e Pallone d’Oro, ha giurato oggi come nuovo presidente della Liberia durante un’affollatissima cerimonia nello stadio Samuel Doe di Monrovia.

Weah – che ha 51 anni e fa parte del partito del Congresso per il cambiamento democratico – era stato eletto presidente lo scorso 28 dicembre battendo al ballottaggio l’ex presidente Ellen Johnson Sirleaf con il 60 per cento dei voti. La sua vittoria era stata celebrata da molti sostenitori per le strade di Monrovia e questa transizione di potere è stata la prima degli ultimi 47 anni ad avvenire in modo pacifico. La Liberia è tra i paesi più poveri e corrotti dell’Africa occidentale, ha attraversato lunghe guerre civili, colpi di stato e, nel 2015, una delle peggiori epidemie di ebola della storia. Weah, che per durante la campagna elettorale ha molto sfruttato la sua popolarità per raccogliere i voti dei più giovani, ha promesso interventi radicali contro la povertà, ma non ha presentato un dettagliato programma economico su come intenda farlo.