Il medico Roberto Burioni non si candiderà alle prossime elezioni politiche

Il medico Roberto Burioni ha confermato che non si candiderà alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, Burioni ha detto di avere ricevuto da Matteo Renzi la proposta di candidarsi come indipendente nelle liste del Partito Democratico, ma di avere declinato l’offerta ritenendo “che la cosa migliore sia rimanere al di fuori del Parlamento, mettendo i miei studi scientifici e la mia capacità di comunicatore a servizio di chiunque combatte per la verità contro le bugie”. Soprattutto nell’ultimo anno, Burioni è stato molto attivo sui social network per spiegare l’importanza e la necessità dei vaccini, specialmente contro le malattie dell’infanzia, a cominciare dal morbillo. Burioni ha spesso criticato esponenti politici come Matteo Salvini (Lega) e Luigi Di Maio (Movimento 5 Stelle) per avere criticato l’attuale legge sui vaccini obbligatori per iscrivere i bambini a scuola, che secondo i primi dati ha contribuito a fare aumentare le coperture vaccinali.

