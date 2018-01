Il blocco del traffico domani a Roma

Domani a Roma è in programma la terza “Domenica ecologica”, per la quale è previsto il blocco della circolazione all’interno della cosiddetta fascia verde della città per una serie di veicoli. Il blocco di domani riguarderà due fasce orarie: la prima dalle 7.30 alle 12.30 e la seconda dalle 16.30 alle 20.30.

Il divieto è esteso a tutti i veicoli con queste eccezioni:

– veicoli a trazione elettrica e ibridi

– veicoli alimentati a metano, a GPL e veicoli BI-FUEL (benzina/GPL o metano), anche trasformati, marcianti con alimentazione GPL o metano

– autoveicoli Euro 6 alimentati a benzina

– ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi

– motocicli a 4 tempi Euro 3 e successivi

– veicoli muniti del contrassegno per persone invalide (D.P.R. 503 del 24/7/1996)

– autoveicoli adibiti al servizio car sharing

In un’ordinanza della sindaca sono poi previste una serie di esenzioni per alcune categorie. Al momento non è prevista nessuna deroga per permettere il deflusso dei tifosi al termine della partita tra Lazio e Chievo.

Le “Domeniche ecologiche” sono state decise a novembre dalla giunta comunale: le prossime in programma sono previste per l’11 e il 25 febbraio.