Apple inserirà in iOS un’opzione per disattivare il rallentamento degli iPhone con batteria logora

In una intervista con ABC News, il CEO di Apple, Tim Cook, ha annunciato che il prossimo aggiornamento di iOS 11 conterrà un’opzione per consentire agli utenti di disattivare il sistema che – nel caso di batteria logora – rallenta gli iPhone per renderli più stabili ed evitare che subiscano spegnimenti improvvisi. Cook ha detto: “Renderemo visibile la salute della batteria, in modo che sia tutto più trasparente, cosa che non avevamo fatto in precedenza”. Cook ha inoltre ammesso che la mancanza di comunicazione sul sistema, introdotto senza avvisare gli utenti, è stata un errore da parte di Apple e ha chiesto scusa a nome dell’azienda.

La vicenda degli iPhone rallentati sta costando ad Apple molto, non solo in termini economici, ma anche di immagine e potenzialmente giudiziari. In diversi paesi sono state annunciate iniziative legali contro l’azienda, mentre in Francia sta indagando l’Agenzia governativa a tutela dei consumatori. Rispondendo alle critiche degli utenti, Apple ha deciso che per tutto il 2018 la sostituzione delle batterie di buona parte degli iPhone costerà 29 euro e non i classici 89 euro. Molti osservatori hanno fatto notare che se Apple avesse comunicato da subito l’esistenza di un sistema che rallenta gli iPhone, solo se la loro batteria è molto vecchia e poco stabile, si sarebbe potuta evitare molta pubblicità negativa e nuove teorie piuttosto creative sulla cosiddetta “obsolescenza programmata”.