Chi diventa maggiorenne in Giappone festeggia così

Oggi in Giappone si sta svolgendo il Seijin no hi, una giornata di festa nazionale per chi ha raggiunto la maggiore età, che in Giappone è fissata a 20 anni. In questa giornata vengono festeggiati i ragazzi che sono diventati maggiorenni a partire dal 2 aprile dell’anno scorso o lo diventeranno entro il primo aprile di quest’anno.

La festa è stata istituita ufficialmente a livello nazionale nel 1948, sempre nel secondo lunedì di gennaio. Le ragazze, che sono anche le più fotografate, indossano i furisode – kimono particolarmente formali indossati solo dalle donne nubili – e i ragazzi gli hakama – una specie di gonna pantalone usata da nobili e samurai – oppure vestiti con giacca e cravatta. La cerimonia si svolge di mattina negli uffici comunali, dopodiché i ragazzi vanno a festeggiare e bere insieme: una delle mete preferite sono i parchi divertimento.