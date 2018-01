La cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2018 sarà nella notte tra domenica e lunedì, quando in Italia saranno le due di mattina (e laggiù le cinque di pomeriggio) . I Golden Globe sono i più importanti premi americani per il cinema e le serie tv, visto che gli Oscar premiano solo il cinema, e si terranno al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, Los Angeles, in California. L’edizione di stasera, la 75esima, è più attesa di altri anni per ragioni che vanno oltre i film e le serie in concorso: è infatti il primo grosso evento di Hollywood dopo le accuse di violenze sessuali al produttore cinematografico Harvey Weinstein, e dopo tutte le denunce di molestie nel mondo del cinema che sono seguite. I Golden Globe sono assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, un’associazione che riunisce i giornalisti internazionali che si occupano di cinema e tv. I vincitori dei Golden Globe vengono decisi in base ai voti di circa 90 tra questi giornalisti. Le categorie dei Golden Globe sono 25: 14 per il cinema e 11 per la televisione. Qui trovate tutte le nomination e le cose da sapere sui Golden Globe 2018.

Come vedere i Golden Globe 2018, in tv o in streaming

In Italia la cerimonia dei Golden Globe sarà trasmessa da Sky Atlantic, a partire dalle 2 di notte. Prima ci sarà un programma di introduzione, a partire dalle 23.25. Gli abbonati potranno vederla anche in streaming, sul servizio Sky Go. La sfilata degli attori e delle personalità di Hollywood sul red carpet sarà invece trasmessa in streaming su Facebook dalla pagina dei Golden Globe a partire da mezzanotte (ora italiana).