Calenda e Renzi litigano sul canone RAI

Da qualche giorno sui giornali italiani si discute del canone televisivo, quello che viene comunemente chiamato canone RAI, e della proposta di abolirlo definitivamente. Con la legge di stabilità approvata nel dicembre del 2015 (durante il governo Renzi) il costo canone ordinario annuo era stato ridotto ed erano state apportate alcune modifiche alla modalità di pagamento: non più con il bollettino, ma attraverso un addebito nella bolletta elettrica, così che non fosse più possibile evaderlo.

Il 4 gennaio un articolo di retroscena di Repubblica firmato da Tommaso Ciriaco ha riportato un virgolettato di Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico, che avrebbe detto: «Nella prossima direzione del PD proporrò l’abolizione del canone RAI», canone che lui stesso aveva riformato. E ancora: «Nella fase transitoria lo Stato dovrà supplire al canone trasferendo tra un miliardo e mezzo e due miliardi all’anno alla RAI. È la stessa cifra che chiedevamo ai cittadini con questa brutta tassa. Abbiamo già individuato i tagli di spesa necessari per questa operazione».

Di fronte a questa ipotesi e questa proposta per la prossima campagna elettorale il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ha scritto un tweet molto critico:

Spero che l'idea di abolire il canone RAI sostituendolo con un finanziamento dello Stato non sia LA proposta del @pdnetwork x campagna elettorale come riportato da @repubblica. I soldi dello Stato sono i soldi dei cittadini e dunque sarebbe solo una partita (presa) di (in) giro — Carlo Calenda (@CarloCalenda) January 5, 2018

E ha spiegato che non si può promettere in campagna elettorale il contrario di quello che si è fatto al governo:

Nell'ordine: 1) Governo Renzi ha messo canone in bolletta e non si può promettere in campagna elettorale il contrario di quello che si è fatto al Governo, 2) se si vuole affrontare la questione del canone allora si ragioni su privatizzazione RAI altrimenti è presa in giro. https://t.co/p4fzMy9U5B — Carlo Calenda (@CarloCalenda) January 5, 2018

A Calenda sono arrivate diverse risposte da alcuni esponenti del PD (come quelle del presidente del partito Matteo Orfini) e infine quella di Renzi stesso, che non parla direttamente di abolizione ma che non smentisce nemmeno l’articolo di Repubblica: