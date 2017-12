Celebripost

Come le persone comuni che approfittano delle vacanze di Natale per passare molto tempo in casa o in vacanza, sospettiamo che anche attori, attrici, cantanti e personaggi famosi per varie ragioni abbiano trascorso questa settimana di festa lontani dalle apparizioni pubbliche. Le eccezioni comunque ci sono: la famiglia reale britannica al completo è stata fotografata fuori dalla chiesa di Sandringham prima della messa di Natale; Hugh Jackman è stato intervistato dai giornalisti a Sydney e anche Roger Federer, che si trova in Australia per un torneo, si è fatto fotografare mentre a sua volta si faceva un selfie con un quokka.