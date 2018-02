Lo sciopero dei treni di Trenord previsto per venerdì 23 febbraio è stato rimandato

Lo sciopero di 8 ore dei treni di Trenord previsto per venerdì 23 febbraio è stato rimandato. È il secondo rinvio dello sciopero, che in un primo momento era stato programmato per martedì 6 febbraio. Il sindacato di categoria Orsa, che lo aveva indetto, non ha ancora reso nota la nuova data.

Trenord, società che opera nel trasporto ferroviario regionale in Lombardia, aveva comunicato che il prossimo venerdì avrebbero potuto esserci ritardi, variazioni o cancellazioni nella programmazione dei treni regionali, suburbani, di lunga percorrenza e aeroportuali a causa di uno sciopero del personale di bordo (i capitreno), di macchina (i macchinisti) e della «unità produttiva a lunga percorrenza».