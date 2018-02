La compagnia aerea Meridiana cambia nome: si chiamerà Air Italy

In una conferenza stampa tenuta oggi a Milano è stato annunciato il rinnovamento della compagnia aerea italiana Meridiana, che ha sede all’aeroporto di Olbia-Costa Smeralda, in Sardegna: la nuova società cambierà il proprio nome in Air Italy.

Air Italy fa capo a una società che si chiama Aqa Holding. A sua volta il 51 per cento della holding fa parte di AliSarda, il gruppo industriale che detiene anche la maggioranza delle azioni dell’aeroporto di Olbia; dallo scorso settembre il restante 49 per cento fa parte di Qatar Airways, la compagnia aerea di bandiera del Qatar.

Secondo l’agenzia di stampa Reuters, nella conferenza stampa di presentazione della compagnia è stato spiegato che Air Italy punterà a “offrire un servizio di alto livello a prezzi contenuti”, e che pur restando di base a Olbia farà di Milano Malpensa il suo hub. Secondo Reuters la compagnia percorrerà nuove tratte nazionali e internazionali: il presidente di Air Italy Francesco Violante ha parlato di quadruplicare le dimensioni attuali entro il 2022, portando la flotta a 50 aerei e servendo dieci milioni di passeggeri.