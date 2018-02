Apple ha risolto il problema del carattere che bloccava gli iPhone

Apple ha risolto il problema del carattere della lingua indiana telugu che bloccava temporaneamente il funzionamento degli iPhone e dei Mac: oggi ha diffuso un aggiornamento del sistema operativo iOS, il numero 11.2.6, che rende la ricezione del carattere innocua. Negli iPhone non aggiornati visualizzarlo sulle app di messaggistica come iMessage, Messenger e WhatsApp, ma anche sul browser Safari, e sulle app Note, App Store, Twitter, Outlook e Gmail, manda in crash e chiude l’app in questione, e in alcuni casi riavvia il dispositivo.