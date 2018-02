Due alpinisti sono morti a causa di una valanga mentre scalavano una montagna in provincia di Lecco

Due alpinisti sono morti oggi pomeriggio a causa di una valanga sulla Grignetta, montagna in provincia di Lecco, in Lombardia. Una terza persona che era con loro si è invece salvata ed è stata recuperata dai soccorritori. L’incidente è avvenuto nel corso della scalata di un canalone, dove si è verificato il distacco della neve. Sul posto sono intervenuti tre elicotteri e unità cinofile per la ricerca delle persone intrappolate sotto la neve. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino.