Qualcuno ha sparato contro una casa in cui sono ospitati dei migranti a Pietraperzia, in provincia di Enna

Nella notte tra mercoledì e giovedì sono stati sparati dei colpi di arma da fuoco contro una casa nella quale da qualche giorno sono ospitati dei migranti a Pietraperzia, in provincia di Enna. Non ci sono feriti, ma soltanto una finestra rotta, e non si sa chi abbia sparato. La casa è di proprietà della Diocesi di Piazza Armerina, e da quattro giorni ospita 20 migranti.

