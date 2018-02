Puma sarà lo sponsor tecnico del Milan a partire dalla prossima stagione sportiva

La dirigenza del Milan ha comunicato oggi che l’azienda di abbigliamento sportivo tedesca Puma diventerà lo sponsor tecnico ufficiale del club a partire dalla prossima stagione sportiva. Si tratta di un accordo pluriennale, in cui il Milan diventerà una delle squadre più importanti sponsorizzate dal marchio tedesco, insieme ad Arsenal e Borussia Dortmund. L’amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, ha commentato l’accordo dicendo: «Esprimo particolare soddisfazione per l’annuncio di questa partnership con Puma, a cui siamo legati da reciproca stima e comune passione per i valori dello sport e del calcio. È un importantissimo brand internazionale, a cui saremo legati nelle prossime stagioni in un percorso strategico con l’auspicio e l’obiettivo di tagliare insieme nuovi e straordinari traguardi, fuori e dentro il campo». La sponsorizzazione inizierà ufficialmente a fine stagione, quando il contratto con Adidas terminerà.