David Benioff e D.B. Weiss, i creatori della serie tv “Game of Thrones”, scriveranno dei nuovi film di “Star Wars”

David Benioff e D.B. Weiss – i due showrunner (cioè i principali responsabili della serie Game of Thrones) – faranno da sceneggiatori e produttori di alcuni nuovi film di Star Wars. I film saranno separati dalla trilogia su cui sta già lavorando Rian Johnson, il regista che ha diretto anche Star Wars: Gli ultimi Jedi. Per ora non si hanno altre informazioni sulla trilogia.

Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, ha detto che Benioff e Weiss «sono i migliori “storyteller” al mondo» e che «il modo in cui gestiscono personaggi complicati e storie profonde e con una ricca mitologia sarà una grande novità per Star Wars».

