Alberico Evani allenerà temporaneamente la Nazionale di calcio Under-21 in sostituzione di Luigi Di Biagio

La FIGC ha affidato temporaneamente l’incarico di commissario tecnico della Nazionale di calcio Under-21 ad Alberico Evani, membro dello staff tecnico della Nazionale maggiore. Evani allenerà l’Under-21 per le due amichevoli in programma il 22 marzo a Perugia contro la Norvegia e il 27 dello stesso mese a Novi Sad contro la Serbia. È stato chiamato in sostituzione di Luigi Di Biagio, a cui ieri la FIGC ha affidato temporaneamente l’incarico di commissario tecnico della Nazionale maggiore per le due amichevoli in programma a marzo contro Argentina e Inghilterra.

Evani è stato un calciatore, di ruolo centrocampista, e in carriera ha giocato per Milan, Sampdoria, Reggiana e Carrarese. È entrato in FIGC nel 2010, in cui ha ricoperto il ruolo di tecnico dell’Under-18, dell’Under-19 e dell’Under-20.