La Lega Serie A ha assegnato i diritti televisivi per il prossimo triennio al gruppo spagnolo Mediapro

L’assemblea della Lega Serie A, dopo aver verificato l’ultima offerta ricevuta per il pacchetto “global” dei diritti televisivi del campionato italiano, ha assegnato i diritti di trasmissione della Serie A per il triennio 2018-2021 al gruppo spagnolo Mediapro, che si è aggiudicato l’asta dopo aver offerto 1 miliardo e 50 milioni di euro. In seguito alla decisione dell’assemblea, tuttavia, il gruppo Sky ha diffidato la Lega Serie A dall’assegnare i diritti televisivi a Mediapro poiché il bando era rivolto esclusivamente agli intermediari indipendenti, mentre il gruppo spagnolo agisce a tutti gli effetti come operatore della comunicazione attivo sul territorio nazionale.

Il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Lega Serie A: