Venerdì 23 febbraio ci sarà uno sciopero di medici e infermieri del Servizio Sanitario Nazionale

Per venerdì 23 febbraio sono previsti due scioperi della durata di 24 ore nel settore della sanità, che coinvolgeranno rispettivamente i medici e gli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale. Ansa ha scritto che «la protesta degli infermieri riguarderà anche professioni sanitarie come tecnici radiologi e di laboratorio».

Lo sciopero dei medici – indetto da varie sigle sindacali tra cui le aree di categoria di Cgil, Cisl e Uil – avrà effettivamente luogo se da qui al 23 non ci sarà una «convocazione per aprire le trattative contrattuali», come si legge nel comunicato diffuso dai sindacati. Anche il sindacato degli infermieri Nursing Up ha proclamato lo sciopero per chiedere il rinnovo del contratto di categoria.

Lo sciopero degli infermieri era stato inizialmente indetto per lunedì 26 febbraio: è stato anticipato per farlo coincidere con quello dei medici – anche questo spostato a venerdì 23 solo in un secondo momento – e rispettare le norme sul diritto di sciopero.