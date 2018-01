Le materie della seconda prova dell’esame di Maturità 2018

Oggi il ministero dell’Istruzione ha diffuso sul proprio sito e sui propri canali sui social network le materie della seconda prova dell’esame di Maturità, che si terrà in giugno. A differenza della prima prova della Maturità – il tema di italiano, comune a tutti gli indirizzi – la seconda cambia in base ai diversi indirizzi di studio e ogni anno il ministero dell’Istruzione decide quale materia inserire nell’esame di ogni tipo di scuola: licei, istituti professionali e istituti tecnici. Per il 2018, la prima prova sarà mercoledì 20 giugno, la seconda giovedì 21 giugno e la terza giovedì 25 giugno.

Insieme alle materie della seconda prova, è stato diffuso anche l’elenco delle materie che saranno affidate ai commissari esterni: lo trovate su questo documento del sito del ministero dell’Istruzione.

Il nome ufficiale della prova è esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado (o anche esame di Stato del secondo ciclo): noi la conosciamo meglio come Maturità perché il termine è rimasto nel linguaggio comune anche dopo che ha smesso di essere il nome ufficiale dell’esame, dall’anno scolastico 1998-1999.

L’anno scorso le materie in esame nella seconda prova erano state il latino al liceo classico (dove tradizionalmente c’è una certa alternanza tra latino e greco), matematica allo scientifico (dove talvolta – molto raramente – capita fisica) e la lingua straniera L1, cioè quella per cui il piano di studi prevedeva più ore, al linguistico.