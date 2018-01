Una donna è stata arrestata a Teheran dopo essersi tolta il velo e avere protestato contro il regime

Una donna è stata arrestata a Teheran, la capitale dell’Iran, per avere protestato contro l’obbligo di coprirsi il capo con un velo, imposto dal regime iraniano a tutte le donne che si trovano nel paese, anche le straniere. Prima di essere arrestata, la donna era salita in piedi su una cabina elettrica di una via di Teheran: si era scoperta la testa e aveva appoggiato il velo su un bastone, come una bandiera. La stessa protesta era stata fatta da un’altra donna il 27 gennaio scorso, sempre a Teheran: anche lei era stata arrestata e da allora non se ne hanno più notizie.

These two women are being hailed as heroes by many Iranians for protesting the compulsory hijab rule that has violated women's rights in Iran for nearly four decades. pic.twitter.com/qSFOZpOkrg

— Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) January 29, 2018