Roger Federer ha vinto gli Australian Open

Il tennista svizzero Roger Federer ha vinto il torneo maschile della 106ª edizione degli Australian Open — il primo torneo del Grande Slam — dopo aver battuto nella finale di Melbourne il croato Marin Čilić per 6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1. Non è stata una finale particolarmente spettacolare, ma è stata molto combattuta ed è durata più di tre ore. Per Federer, 36 anni compiuti ad agosto, è la sesta vittoria agli Australian Open e il ventesimo titolo ottenuto in uno Slam, arrivato dopo aver disputato la trentesima finale nei quattro maggiori tornei del circuito mondiale. Battendo Čilić ha inoltre difeso il titolo vinto l’anno scorso.

Con la finale tra Federer e Cilic si sono conclusi gli Australian Open 2018. Sabato la finale del torneo femminile è stata vinta dalla danese Caroline Wozniacki, che si è aggiudicata il titolo dopo aver battuto la romena Simona Halep per 7-6, 3-6, 6-4. Grazie alla vittoria a Melbourne, Wozniacki è tornata al primo posto nel ranking mondiale.