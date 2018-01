Caroline Wozniacki ha vinto il torneo femminile degli Australian Open: nella finale di Melbourne ha battuto Simona Halep

La tennista danese Caroline Wozniacki si è aggiudicata il torneo femminile della 106ª edizione degli Australian Open dopo aver battuto nella finale di Melbourne la romena Simona Halep per 7-6, 3-6, 6-4. Dopo aver vinto il primo set per 6-7, Wozniacki è notevolmente calata nel secondo vinto da Halep per 6-3. Nel terzo e ultimo set, tuttavia, è riuscita riprendere il controllo del match. Per Wozniacki, che ha 27 anni e da oggi è di nuovo la numero 1 del ranking mondiale, è la prima vittoria in un torneo del Grande Slam. Per Halep, invece, è la terza sconfitta di fila in finale di uno Slam, dopo le ultime due al Roland Garros.