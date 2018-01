Cosa c’è stasera in TV?

Stasera in tv ci sono supercervelloni su Rai 1 e ballerini su TV8. Il caro vecchio Criminal Minds su Rai 4 e i programmi di approfondimento Kronos (su Rai 2) e Propaganda (su La7). Ci sono anche un paio di buoni film: Veloce come il vento su Rai 3 e Codice: Swordfish su Iris. Quando uscì un paio di anni fa non si parlò invece benissimo di Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick, stasera su Italia 1, ma la storia che racconta è bella. Potete leggerla qui in cinque minuti e stasera andare a fare altro.

Rai Uno

21.2o – Superbrain. Le super menti: programma condotto da Paola Perego con Paolo Bonolis, Valeria Marini e Francesco Giorgino. Cinque persone con supposte notevoli capacità mentali si sfideranno tra loro e verranno giudicate. Stasera c’è la terza puntata.

Rai Due

21.20 – Kronos: nuovo programma di approfondimento politico condotto da Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi. Anche questo è alla terza puntata. Stasera ci sarà, tra le altre cose, un confronto/dibattito tra Maurizio Lupi (se vi siete distratti ora è il coordinatore nazionale di “Noi con l’Italia”) e Marco Cappato.

Ci sono famiglie che hanno visto crollare le loro case sotto il terremoto e, per non allontanarsi dai propri luoghi, si sono trasferite a pochi metri, in casette prefabbricate. Sono tutti abusivi.

A #Kronos abbiamo raccontato le loro storie. #Kronos torna domani sera alle 21:20 pic.twitter.com/Y9vZ7Ep9Nt — Rai2 (@RaiDue) January 25, 2018

Rai Tre

21.15 – Veloce come il vento: è un film italiano, anche se secondo molti critici non lo sembra. La cosa è da intendersi come un complimento: Veloce come il vento è infatti un film sportivo e d’azione sulle corse automobilistiche. Il regista è Matteo Rovere, che nel 2011 ha diretto il film drammatico Gli sfiorati, tratto da un omonimo romanzo di Sandro Veronesi. I due attori principali sono entrambi bolognesi: Stefano Accorsi e Matilda De Angelis, al suo primo film. Lei è una giovane e promettente pilota; Accorsi il fratello maggiore, ex pilota dal grande talento, con problemi di droga.

Rete 4

21.20 – Quarto grado: programma di approfondimento dedicato alla cronaca nera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale 5

21.40 – Immaturi: terza puntata della nuova fiction con Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Sabrina Impacciatore ispirata ai film di Paolo Genovese. In otto puntate racconterà la storia di un gruppo di quarantenni costretto, dopo vent’anni, a tornare sui banchi di scuola perché il ministero della Pubblica Istruzione ha annullato il loro esame di maturità.

E oggi tutti a scuola!!! Dove? Su Canale 5 alle 21:10 con la nuova puntata di #ImmaturiLaSerie 😉😂🎉📚👨🏻‍🏫😉 pic.twitter.com/TlA3aPH6I6 — Immaturi La Serie (@immaturilaserie) January 26, 2018

Italia Uno

21.15 – Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick: è diretto da Ron Howard – il regista di Apollo 13, Rush e A Beautiful Mind, per dirne tre – ed è basato sulla vera storia della baleniera Essex, che nel 1820 ebbe gravissimi problemi a causa di una balena. La storia della Essex e del suo equipaggio guidato dal capitano George Pollard Jr. fu fonte d’ispirazione per il romanzo Moby Dick, scritto nel 1851 da Herman Melville. Lo sappiamo che lo sapete, ma Moby Dick racconta il viaggio della baleniera Pequod e del gruppo di marinai guidati dal capitano Achab, tutti a caccia di una enorme balena bianca: Moby Dick. Heart of the Sea racconta invece la storia di Pollard così come è stata raccontata nel romanzo Nel cuore dell’oceano, scritto nel 2000 da Nathaniel Philbrick. Il protagonista è Chris Hemsworth.

La 7

21.10 – Propaganda Live: il solito programma a metà fra satira e approfondimento di Diego Bianchi/Zoro.

TV8

21.25 – Dance Dance Dance: seconda stagione del talent show condotto da Andrea Delogu con l’aiuto dei quattro giudici Luca Tommassini, Vanessa Incontrada, Daniel Ezralow e Deborah Lettieri. Giudicano della gente che balla balla balla.

Questa sera la seconda puntata di Dance Dance Dance su @tv8it alle 21 e 15 state attaccati alla tv perché ci sarà la prima eliminazione!!! #DDDance pic.twitter.com/phkFhetWSm — Andrea Delogu (@andreadelogu) January 26, 2018

Nove

21.30 – Fratelli di Crozza. Il meglio: una raccolta di alcuni dei migliori momenti del programma di Maurizio Crozza.

Rai 4

21.00 – Criminal Minds: tre episodi della decima stagione della serie tv sul lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI specializzati in serial killer. Tradizionale, ormai quasi vintage.

Iris

21.00 – Codice: Swordfish: È un film di azione del 2001 con John Travolta, Halle Berry, Hugh Jackman e Don Cheadle, racconta di un hacker ingaggiato da un agente segreto per derubare un fondo usato per corrompere dei funzionari pubblici.

Rai Movie

21.10 – Una notte al museo: la commedia con Ben Stiller da far vedere ai vostri figli piccoli nella speranza di vedere in loro un’inattesa voglia di una domenica pomeriggio al museo. Ci sono Ben Stiller, Robin Williams e Owen Wilson. Nel film eh, non nel museo in cui porterete i vostri figli.

Sky Cinema Family

21.00 – Baywatch

Sky Cinema Max

21.00 – Doctor Strange

Se siete arrivati fino a questa pagina siete proprio disperati. Provate con Netflix.