Roger Federer si è qualificato per la finale degli Australian Open

Il tennista svizzero Roger Federer, uno dei più forti di tutti i tempi, si è qualificato per la finale degli Australian Open a 14 anni di distanza dalla sua prima vittoria nel torneo. Gli Australian Open sono il primo dei quattro Slam della stagione, cioè dei tornei più importanti per un tennista professionista. Federer si è qualificato a causa del ritiro per infortunio del suo avversario in semifinale, il 21enne sudcoreano Chung Hyeon. Nella finale, che si giocherà domenica 28 gennaio, Federer affronterà il croato Marin Čilić.