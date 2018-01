Sampdoria e Roma hanno pareggiato 1 a 1 nel recupero della terza giornata di Serie A giocato stasera

Sampdoria e Roma hanno pareggiato per 1 a 1 nel recupero giocato stasera di una partita della terza giornata di Serie A, che era stata rinviata a inizio settembre per pioggia. Hanno segnato nel recupero del primo tempo Fabio Quagliarella, su un calcio di rigore fischiato per un fallo di mano in area di Kolarov, e nel recupero del secondo tempo Edin Dzeko, con un colpo di testa. La Roma rimane quindi quinta in classifica, con 41 punti e a due di distanza dall’Inter, mentre la Sampdoria è al sesto posto con 34 punti, tre in più del Milan. Per Quagliarella è il 16esimo gol in campionato: è terzo nella classifica marcatori, a 34 anni.