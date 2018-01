La Lazio ha battuto per 3 a 0 l’Udinese, nel recupero della 12esima giornata di Serie A giocato stasera

La Lazio ha battuto in casa per 3 a 0 l’Udinese, nel recupero della 12esima giornata di Serie A giocato stasera. Hanno segnato prima Samir dell’Udinese, un autogol, e poi Nani e Felipe Anderson, nel secondo tempo. L’Udinese ha interrotto la striscia di sette risultati utili consecutivi, mentre la Lazio ha ottenuto la quarta vittoria nelle ultime cinque partite, in cui peraltro ha segnato un totale di 17 gol. Con il risultato di stasera la Lazio si è portata al terzo posto in classifica, con 46 punti dietro alla Juventus (53) e al Napoli (54). L’Udinese invece rimane al nono posto, con 29 punti.