Elton John smetterà di fare concerti dopo il suo prossimo tour, che durerà tre anni e prevede circa 300 date nel mondo

Il cantante inglese Elton John ha annunciato mercoledì sera che smetterà di fare concerti dopo il suo prossimo tour, che comunque durerà tre anni e prevede circa 300 date in tutto il mondo. John ha detto che vuole smettere di fare tour perché vuole passare più tempo con la sua famiglia: i suoi figli avranno 8 e 10 anni nel 2021, alla fine del suo tour, che si chiamerà “Farewell Yellow Brick Road”. I biglietti saranno messi in vendita a partire dal prossimo 2 febbraio. Ai Grammy che si terranno il 28 gennaio John riceverà il President’s Merit Award e suonerà con Miley Cyrus, mentre a marzo si concluderà la sua serie di concerti a Las Vegas cominciata sei anni fa. Contrariamente a quanto scritto da molti giornali, John – che ha 70 anni – non ha parlato di problemi di salute.