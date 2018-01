Rafael Nadal è stato eliminato dal croato Marin Čilić nei quarti di finale degli Australian Open

Il tennista spagnolo Rafael Nadal è stato eliminato dal croato Marin Čilić, tennista numero sei al mondo nella classifica ATP, nei quarti di finale degli Australian Open. La partita è proseguita fino al quinto set, che Čilić stava conducendo per due game a zero, finché Nadal non ha dovuto ritirarsi per un problema fisico. Il punteggio della partita fino a quel momento era stato 3-6, 6-3, 6-7(5) e 6-2. Grazie ai precedenti risultati, Nadal resterà il tennista numero uno nonostante l’eliminazione, mentre Čilić giocherà la prossima partita contro il britannico Kyle Edmund.