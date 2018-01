Lo stilista Hedi Slimane sarà il nuovo direttore creativo di Céline

Da febbraio lo stilista francese Hedi Slimane sarà il nuovo direttore creativo di Céline, prendendo il posto della stilista britannica Phoebe Philo. Slimane, che ha 49 anni, è stato il direttore creativo di Saint Laurent dal 2012 al 2016: è lui l’autore del cambio del nome della casa di moda, che prima era “Yves Saint Laurent”. Prima di lavorare per Saint Laurent era stato per sette anni il direttore della linea maschile di Dior e come tale è stato il primo stilista di moda maschile a ricevere il premio annuale del Council of Fashion Designers of America, la Camera della moda statunitense. Passando a Céline Slimane è tornato a lavorare per il gruppo del lusso LVMH, che possiede sia questa casa di moda che Dior.

LVMH est très heureux d’annoncer le retour de Hedi Slimane dans le Groupe, comme Directeur de la Création Artistique et de l’Image de la Maison Céline.https://t.co/TuBPTcM11w#HediSlimane #Celine #LVMH pic.twitter.com/zPzMZ9VdhW — LVMH (@LVMH) January 21, 2018